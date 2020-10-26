Украинский генерал рассказал о дряхлеющих ВВС страны 

Самые современные самолеты, используемые в украинских военно-воздушных силах (ВВС), были выпущены еще в 1991 году, самые старые — в 1960-х годах. Об этом рассказал в интервью «РБК-Украина» командующий ВВС, генерал-полковник Сергей Дроздов

Он назвал дряхлеющий воздушных флот страны одной из возможных причин крушения военного транспортника Ан-26 с курсантами в конце сентября.

«Мы сейчас воздерживаемся от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, расследующих эту катастрофу (…). Парк авиационной техники вооруженных сил на сегодняшний день нуждается в обновлении», — заявил Дроздов.

Командующий ВВС считает, что техника не просто устарела морально, она изношена физически. На Украине существует 10 предприятий, которые ежегодно ремонтируют около десятка единиц воздушного флота страны. Однако, подчеркнул Дроздов, ремонт и модернизация не спасут от физического разрушения двигателей и самих машин.

«Рано или поздно, вероятно, лет через 10, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи», — уверен он.

Ранее вице-премьер Украины Олег Уруский , возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, объявил официальные причины случившегося. Первой причиной стало «наличие грубых нарушений как в выполнении полетных задач, так и в организации полетов в целом», цитирует его слова издание «Украина.ру». Кроме того, эксперты выявили технические нарушения: у Ан-26 отказал один из блоков системы управления двигателем, что вывело из строя один из агрегатов.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.