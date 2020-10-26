В публикации американского журнала The National Interest российская дизель-электрическая подводная лодка Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России названа субмариной с «впечатляющим оружием».

Издание напоминает, что такие подлодки, за свою низкую малошумность называемые «черными дырами», предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.

Журнал отмечает, что субмарины проекта 636 «Варшавянка» получают ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды, а также современные радиолокационные системы и комплексы связи.

Согласно РИА Новости , ВМФ России получил Б-603 «Волхов» 24 октября.