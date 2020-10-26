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В США назвали подлодку из России с «впечатляющим оружием» 

Lenta.ru 33 минуты назад
В публикации американского журнала The National Interest российская дизель-электрическая подводная лодка Б-603 «Волхов» проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) России названа субмариной с «впечатляющим оружием».
Издание напоминает, что такие подлодки, за свою низкую малошумность называемые «черными дырами», предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.
Журнал отмечает, что субмарины проекта 636 «Варшавянка» получают ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровые торпеды, а также современные радиолокационные системы и комплексы связи.
Согласно РИА Новости, ВМФ России получил Б-603 «Волхов» 24 октября.
В августе 2019 года ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что в 2020 году ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подлодок, в том числе подлодку «Волхов» проекта 636.3.
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Армия , Видео , Оружие , РИА Новости , The National Interest , ИТАР-ТАСС , США
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