Госдепартамент США заявил, что Азербайджан Армения договорились о гуманитарном перемирии с 8.00 утра понедельника. Это будет уже третья попытка вывезти погибших и обменяться пленными. До этого обе стороны меньше, чем через сутки уже обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Ранее президент США пообещал, что уладит конфликт в Нагорном Карабахе, так как не считает это сложной задачей.

В США объявили о перемирии в районе боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 8.00 по местному времени 26 октября 2020 года. США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении американского Госдепартамента.

Это перемирие будет уже третьим. Предыдущее прекращение огня стороны согласовали самостоятельно, оно должно было наступить в ночь на 18 октября. Но, по заявлению сторон, не продержалось и часа.

До этого гуманитарное перемирие согласовывалось в Москве при участии главы МИД России Сергея Лаврова . По приглашению российского президента главы МИД Азербайджана и Армении прибыли 9 октября в столицу. Переговоры длились в течение 10 часов. Стороны договорились, что с полудня 10 октября начнется прекращение огня с целью вывезти трупы, а также обменяться пленными. Но перемирие не продлилось и суток.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе представляет собой «легкий случай», который США могут разрешить.

«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — пообещал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

«Посмотрите на Армению, это невероятный народ, они сражаются, как в аду. <…> Им пришлось нелегко», — добавил президент Соединенных Штатов.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков напомнил на своей странице в Twitter, что американские власти так и не разрешили конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему Северной Кореи.

«Трамп в своем репертуаре: он легко решит конфликт в Карабахе!» — написал парламентарий.

«Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов», — добавил политик.

В свою очередь, глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил ранее мнение о том, что карабахский конфликт не беспокоит граждан США. По его мнению, «большинство из них даже не знает» о проблеме.

«Не думаю, что карабахский конфликт — это тот вопрос, который беспокоит американцев. Может быть, большинство из них даже не знает об этом. Но, конечно, Америка — суперсила, она очень важный актор в урегулировании этого конфликта», — обратил внимание азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что Баку настаивает на том, что «Америка как посредник должна оставаться нейтральной, вновь и еще больше стараться приблизить обе стороны к общему решению».

Тем временем почти месяц длятся боевые действия в районе непризнанной республики Нагорный Карабах. 27 сентября произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Мировое сообщество, в частности, Россия, США и Франция призывали стороны прекратить вооруженное противостояние и сесть за стол переговоров.

Ранее конфликтующие государства отмечали, что у них есть «черты», за которые они не собираются преступать. Во время Советского Союза территория Нагорного Карабаха входила в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах, где преимущественно проживают армяне, решил стать независимым. После этого Баку пытался вернуть этот регион, но безуспешно.

Сейчас азербайджанская сторона считает эту территорию оккупированной. Ереван, наоборот, был готов пойти на компромисс только в том случае, если Нагорному Карабаху предоставят независимость.