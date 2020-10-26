Карабах заявил о готовности соблюдать перемирие

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила, что готова соблюдать вступающий в силу режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА "Новости".
Накануне Армения
и Азербайджан
при посредничестве Соединенных Штатов
вновь договорились о режиме прекращения огня, который вступит в силу 26 октября в 08.00 по местному времени (07.00 мск).
27 сентября Минобороны
Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.