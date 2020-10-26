Карабах заявил о готовности соблюдать перемирие

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила, что готова соблюдать вступающий в силу режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Накануне Армения Азербайджан при посредничестве Соединенных Штатов вновь договорились о режиме прекращения огня, который вступит в силу 26 октября в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.