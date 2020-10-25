Применение высокоточного оружия Баку показали на видео

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Применение высокоточного оружия армией Азербайджана показали на видео 

News.ru 34 минуты назад
Армия Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе продолжает успешно применять современное высокоточное оружие.
Министерство обороны страны опубликовало видео применения подобного вооружения. На показанных кадрах виден интерфейс системы наведения высокоточных боеприпасов. Удары наносятся по колонне танков, артиллерийскому орудию, армейскому грузовику, укреплённым позициям и складам.
25 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские войска обстреляли ряд населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Как передавал NEWS.ru, обстрелам подверглись селения в Агдамском, Агджабединском и Тертерском районах.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны
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