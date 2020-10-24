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Военные США разместят в океанах сеть датчиков 

Ferra.ru 2 часа назад
Военные США разместят в океанах сеть датчиков
Фото: Ferra.ru
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) работает над программой «Океан вещей» (Ocean of Things). В её рамках создадут сеть датчиков в океанах и морях. Как заявляется, они будут собирать различные научные данные, чтобы лучше изучить водоёмы.
Датчики будут расположены на дрейфующих буях. Контракт на их изготовление получил исследовательский центр Xerox PARC. Сначала компании необходимо было разработать 1500 буёв с 20 датчиками. Последние питаются как от солнечных элементов, так и от встроенных аккумуляторов. Среди датчиков есть и микрофоны, и акселерометры, и видеокамеры. Пока все 1500 буёв разместили в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе.
Помимо этого Xerox PARC нужно изготовить ещё 10 000 буёв с датчиками, правда, более компактных. Журналисты предполагают, что DARPA в этом проекте преследует не только научные цели, но и военные.
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Армия , DARPA , Пентагон , США
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