Военные США разместят в океанах сеть датчиков 

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA ) работает над программой «Океан вещей» (Ocean of Things). В её рамках создадут сеть датчиков в океанах и морях. Как заявляется, они будут собирать различные научные данные, чтобы лучше изучить водоёмы.

Датчики будут расположены на дрейфующих буях. Контракт на их изготовление получил исследовательский центр Xerox PARC. Сначала компании необходимо было разработать 1500 буёв с 20 датчиками. Последние питаются как от солнечных элементов, так и от встроенных аккумуляторов. Среди датчиков есть и микрофоны, и акселерометры, и видеокамеры. Пока все 1500 буёв разместили в бухтах Южной Калифорнии и Мексиканском заливе.