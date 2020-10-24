США осудили испытание Турцией российских С-400 

Вашингтон "решительно осуждает" испытание Турцией приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, считая эти действия противоречащими обязательствам, взятым на себя Анкарой при вступлении в НАТО . Это следует из заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, направленного ТАСС в субботу в ответ на просьбу прокомментировать призыв турецкого оборонного ведомства "вместо риторики об ухудшении отношений" сконцентрироваться "на поиске альтернативных решений и технических мер по С-400, если они имеются".

"Мы самым решительным образом осуждаем испытательные пуски С-400 как несовместимые с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера США", — сказано в пресс-релизе.

В остальном Ортэгус повторила свое предыдущее заявление, назвав приобретение Турцией российских ЗРС "неприемлемым". "Соединенные Штаты дают четко понять, что надеются, что система С-400 не будет поставлена на вооружение. Мы также предельно ясны по поводу возможных серьезных последствий для наших отношений в сфере безопасности, если Турция введет в строй систему [C-400]", — напомнила руководитель пресс-службы Госдепа.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что 16 октября были проведены испытания С-400. Эрдоган отметил, что Турция намерена продолжить испытывать ЗРС, не учитывая позицию США по этому вопросу. Еще до того как президент Турции подтвердил информацию об испытании российских ЗРС, Госдепартамент утверждал, что подобные действия противоречат обязательствам Турции в рамках НАТО. В свою очередь Минобороны Турции в субботу эти обвинения американской стороны отвергло.

Анкара в прошлом неоднократно призывала Вашингтон сформировать техническую рабочую группу с участием НАТО для разрешения разногласий по поставкам российских ЗРС, однако Соединенные Штаты до сих пор не согласились на это.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением санкций, но не спешат с этим, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО. Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.