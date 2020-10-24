Турция заговорила об альтернативе российским С-400

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Анкара: Турция ждёт от НАТО альтернативу С-400 вместо критики покупки ЗРС 

News.ru 27 минут назад
Турция ждёт от НАТО не критику покупки у РФ ЗРК С-400, а предложение альтернативные технические решения, заявили в Минобороны страны. Республика отвергла подозрения в том, что, приобретая С-400, она противоречит интересам Альянса.
Турция выполняет все свои обязательства в рамках Блока. Как ЗРК С-300, которые есть у союзников по НАТО, С-400 будут использоваться отдельно, без интеграции в систему (ПВО) НАТО, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Турция провела первые испытания приобретённых у России ЗРС С-400 в середине октября. Было произведено три пуска ракет. Все они поразили цели. Турецкие военные отметили высокую надёжность российской военной техники.
На действия Анкары отреагировал Вашингтон. В Госдепартаменте США заявили, что осудят испытания С-400, если информация об этом подтвердится. Кроме того, американская сторона в очередной раз пригрозила Анкаре серьёзными последствиями для отношений в сфере безопасности в случае ввода С-400 в строй.
Ранее NEWS.ru сообщал, что завершился комплекс испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Вооружённые силы РФ благодаря разработке теперь защищены, по предварительным данным, от гиперзвуковых ракет. По словам экспертов, ЗРС получила уникальный боеприпас, способный ликвидировать все существующие и перспективные средства воздушно-космического нападения.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Госдеп США , НАТО , Анкара , США , Турция
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