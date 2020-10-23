Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям российских С-400

Парламентская газета
15 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается просить разрешения США на испытания купленных у России зенитно-ракетных комплексов C-400. Его слова в пятницу передает РИА «Новости».
Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400
Фото: ReutersReuters
На прошлой неделе Вооруженные силы Турции протестировали российские системы ПВО на севере страны, в районе города Синоп. 16 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что если информация об этом подтвердится, Вашингтон осудит учения. Она также пообещала, что Анкару будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности в случае, если республика поставит С-400 на вооружение.
«Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России», — сказал Эрдоган.
По его словам, Анкара „настроена решительно“ и будет »двигаться дальше, как и намечала».
Вместе с тем турецкий лидер заявил, что не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готов и дальше обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.
Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара не откажется от российских С-400, даже если у республики будут американские системы Patriot.
С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения баллистических ракет, а также самолётов стратегической и тактической авиации. Россия заключила контракт с Турцией на поставку этих систем стоимостью 2,5 миллиарда долларов в 2017 году.
Армия,Реджеп Эрдоган,РИА Новости,Синоп,Россия,Турция,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители