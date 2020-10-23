Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400

Фото: Reuters Reuters

На прошлой неделе Вооруженные силы Турции протестировали российские системы ПВО на севере страны, в районе города Синоп . 16 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила , что если информация об этом подтвердится, Вашингтон осудит учения. Она также пообещала, что Анкару будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности в случае, если республика поставит С-400 на вооружение.

«Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара „настроена решительно“ и будет »двигаться дальше, как и намечала».

Вместе с тем турецкий лидер заявил, что не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готов и дальше обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.

Ранее Эрдоган заявлял , что Анкара не откажется от российских С-400, даже если у республики будут американские системы Patriot.