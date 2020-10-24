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NI рассказал о «вооруженном до зубов» российском корабле 

Газета.ру и ещё 6 1 час назад
«Вооруженный до зубов» корабль России оценили в США
Фото: РИА Новости
The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".
Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".
После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.
"Маршал Шапошников" ранее уже демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года находившиеся на борту фрегата российские "черные береты" спасли экипаж захваченного сомалийскими пиратами танкера "Московский университет". Операция длилась всего 22 минуты и прошла без потерь для российской стороны.
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Армия , Оружие , МГУ , The National Interest , Москва , США
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