«Вооруженный до зубов» корабль России оценили в США

The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".
Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".
После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.
"Маршал Шапошников" ранее уже демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года находившиеся на борту фрегата российские "черные береты" спасли экипаж захваченного сомалийскими пиратами танкера "Московский университет". Операция длилась всего 22 минуты и прошла без потерь для российской стороны.