«Вооруженный до зубов» корабль России оценили в США

The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".

Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".

После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.