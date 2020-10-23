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Оружие Турции проникло на Украину 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Оружие Турции проникло на Украину
Фото: пресс-служба президента Украины
Украина предоставит Турции площадку для строительства предприятия по производству беспилотных летальных аппаратов, передает РИА Новости.
Рамочное военное соглашение было заключено во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Кроме того, президенты Украины и Турции подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.
Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский объявил, что турецкая сторона намерена инвестировать в площадку на украинской территории, подходящую под требования для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.
Предполагается, что на предприятии будут работать украинские инженеры-конструкторы. Компания будет вправе продавать беспилотники на украинском рынке и за рубеж.
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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию и встретился с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе брифинга по итогам встречи турецкий лидер заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, страны, которую воспринимает как ключевую в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.
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Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Олег Уруский , Владимир Зеленский , РИА Новости
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