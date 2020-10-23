Оружие Турции проникло на Украину 

Рамочное военное соглашение было заключено во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Кроме того, президенты Украины и Турции подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский объявил, что турецкая сторона намерена инвестировать в площадку на украинской территории, подходящую под требования для строительства предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.

Предполагается, что на предприятии будут работать украинские инженеры-конструкторы. Компания будет вправе продавать беспилотники на украинском рынке и за рубеж.