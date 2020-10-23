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США представят предложения по продлению СНВ-3

News.ru
31 минуту назад
Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока не является решённым вопросом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
США представят предложения по продлению СНВ-3
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look PressCover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Политик пообещал, что Штаты в ближайшее время выступят с предложением по договору. Это предложение должно поступить или в ближайшие два дня, или на следующей неделе.
Если предположить, что мы договоримся о подходящей проверке по замораживанию ядерного потенциала, то, думаю, сделка будет заключена, я надеюсь на это. В ближайшее время мы что-нибудь предложим, — заверил О'Брайен в интервью газете Politico.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продление СНВ-3. Он подчеркнул, что сначала необходимо прийти к договорённостям, избежать дополнительных условий и выиграть ещё год на переговоры.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ подразумевает сокращение каждой из сторон ядерных арсеналов. На данный момент это единственный договор между РФ и США, регламентирующий сокращение вооружений. Однако он истекает 5 февраля 2021 года, и если он не будет продлён, то в мире не останется соглашений, которые бы ограничивали ядерную мощь крупнейших держав.
Как сообщал NEWS.ru, Дмитрий Песков также высказался о заключительном раунде предвыборных дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом, выдвигающимся на второй срок, и его оппонентом — кандидатом от демократов Джозефом Байденом. Во время словесной дуэли оба политика в негативном контексте упоминали Россию, что совершенно не удивило Кремль. Песков констатировал, что соревнование в большей нелюбви к России стало уже нормой всех избирательных процессов США.
Армия,В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Соединенные Штаты,
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