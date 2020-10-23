США представят предложения по продлению СНВ-3

Политик пообещал, что Штаты в ближайшее время выступят с предложением по договору. Это предложение должно поступить или в ближайшие два дня, или на следующей неделе.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ подразумевает сокращение каждой из сторон ядерных арсеналов. На данный момент это единственный договор между РФ и США, регламентирующий сокращение вооружений. Однако он истекает 5 февраля 2021 года, и если он не будет продлён, то в мире не останется соглашений, которые бы ограничивали ядерную мощь крупнейших держав.