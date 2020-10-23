Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео 

Контрольная проверка по итогам учебного периода завершилась боевыми стрельбами танкистов Западного военного округа из 125-мм пушек танков Т-80У и Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки условного противника. При этом для танкистов были созданы усложненные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение. Экипажам приходится отрабатывать такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Результатом этих стрельб стало выставление отличных оценок экипажам при результативной стрельбе после первого выстрела из «холодного ствола».