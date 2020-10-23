Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео

16 октября на территории Турции в районе города Синоп был произведен первый запуск зенитной ракеты из ЗРК С-400 "Триумф", принадлежащего вооруженным силам Турции и купленным у России еще в прошлом году. В августе нынешнего года Россия подписала с Турцией второй контракт на поставку полка С-400, сообщал на форуме «Армия-2020» гендиректор РособоронэкспортаАлександр Михеев.
В США жестко раскритиковали эти учения, заявив, что Анкара нарушает свои обязательства по линии НАТО.
«Мы четко осознаем возможные серьезные последствия для наших отношений в сфере безопасности, если Турция активирует данную систему», - заявила представитель Госдепартамента СШАМорган Ортагус.