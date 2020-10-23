Российский фрегат «вооружили до зубов»

В последнее время зарубежные СМИ много пишут о «развале» ВМФ РФ . Однако реальные факты показывают обратное. И долгожданное событие для многих поклонников отечественного ВМФ произошло. Обновленный БПК «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний.

На этой неделе пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России сообщила, что после недавнего ремонта и модернизации фрегат времен холодной войны «Маршал Шапошников» (БПК 543), получивший на вооружение современные крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Уран», вышел в Японское море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний.

«Утром буксиры Тихоокеанского флота вывели судно из акватории „Дальзавода" и сопроводили его до внешнего рейда, где фрегат дал полный ход», — сообщили в понедельник информагентству ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«В море экипаж совместно со сдаточной командой проверит работу силовой установки, рулевого механизма и вспомогательных механизмов, а также систем связи, обнаружения и навигации. Также будут проведены скоростные и маневренные испытания фрегата», — добавил представитель пресс-службы.

Испытания

«Маршал Шапошников» впервые поступил на вооружение ВМФ России как большой противолодочный корабль. В рамках модернизации на нем были установлены универсальные корабельные пусковые установки для ракет «Калибр-НК» и «Оникс», что значительно повысило его боевые возможности и благодаря чему он «превратился во фрегат универсального назначения». Крылатые ракеты «Калибр-НК», которые запускаются из вертикальной пусковой установки (УКСК) с модулем из восьми трубчатых направляющих, являются крылатыми ракетами для поражения наземных целей, и их дальность составляет от 1500 до 2500 километров.

В ходе дальнейшей модернизации предполагается установка на фрегате гиперзвуковых ракет «Циркон».

Судно проходило ремонт и модернизацию на базе «Центра судоремонта „Дальзавод"“ во Владивостоке, городе, расположенном на российском Дальнем Востоке. В рамках модернизации были демонтированы и вновь изготовлены более 20% надстройки фрегата, а также частично заменены магистральные кабельные трассы. Кроме того, был „проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, а также смонтировано новое оборудование“. Первые заводские ходовые испытания модернизированного фрегата „Маршал Шапошников“ начались в июле. В рамках следующего этапа испытаний будут осуществляться взлеты и посадки на палубу фрегата корабельных вертолетов Ка-27. Модернизированный фрегат должен вернуться в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

После модернизации „Маршала Шапошникова“ планируется модернизировать и семь других военных кораблей проекта 1155.

Мощный военный корабль

»Маршал Шапошников » уже продемонстрировал свою боеспособность.

В мае 2010 года находившиеся на борту БПЛ российские морские пехотинцы, которых называют «черными беретами», спасли экипаж российского танкера «Московский университет», захваченного одиннадцатью сомалийскими пиратами к востоку от острова Сокотра в Аденском заливе. Вся операция длилась всего 22 минуты, и никто из экипажа танкера не пострадал. Один пират был убит и 10 захвачены в плен.

Фрегат назван в честь Бориса Михайловича Шапошникова — одного из немногих военачальников Красной армии, принявших участие в русской революции и имевших военное образование.