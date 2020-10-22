Путин назвал число погибших в Карабахе

При этом глава государства отметил, что никто не заинтересован в урегулировании этого конфликта больше, чем Россия. «Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия», – сказал президент, добавив, что для россиян «все это живое». «У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками», – сказал Путин.