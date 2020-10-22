Путин назвал число погибших в Карабахе

Глава государства отметил, что Россия
на протяжении многих лет предлагала самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Он подчеркнул, что даже если даже если 30 лет переговоры не дают результата, это не значит, что надо начать стрелять.
При этом глава государства отметил, что никто не заинтересован в урегулировании этого конфликта больше, чем Россия. «Для нас это особая ситуация. Да, создана группа в 92-м, по-моему, году, Россия, Франция, США как сопредседатели, на нас лежит ответственность за организацию переговорного процесса. Я уверен на 100%, что все участники процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом так не заинтересован, как Россия», – сказал президент, добавив, что для россиян «все это живое». «У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками», – сказал Путин.