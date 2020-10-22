Путин оценил возможность военного союза России и Китая

По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня.

"Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", — сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.

Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".