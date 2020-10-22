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Путин оценил военное сотрудничество России и Китая 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Путин оценил возможность военного союза России и Китая
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере повышает обороноспособность Китая.
По его словам, российско-китайские отношения надо развивать так, как это делали в последнее время и как делается сейчас. Он подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентно высокого уровня.

"Я уже не говорю про наше сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Здесь наши отношения носят традиционный характер, и объемы большие. Причем речь идет не только о купле-продаже, речь идет об обмене технологиями", — сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Путин добавил, что Россия готова работать с китайскими друзьями в таком ключе, дружеском и взаимоуважительном, нацеленном на достижение максимального результата.
Президент России также подчеркнул, что сотрудничество РФ с Китаем "повышает обороноспособность и китайской народной армии, и Россия в этом заинтересована, и Китай".
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Армия , Политика , Владимир Путин , Валдайский клуб , Китай , Москва
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