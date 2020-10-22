Российский истребитель перехватил самолет США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над Беринговым морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Берингова моря воздушную цель. МиГ-31 распознал в ней стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, сопроводив его над акваторией моря. Нарушения государственной границы допущено не было, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.