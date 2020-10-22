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В Турции рассказали об испытаниях С-400 

РИА Новости 55 минут назад
В Турции рассказали об испытаниях С-400
Фото: Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
Глава минобороны ТурцииХулуси Акар подтвердил испытания приобретенных у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 в Синопе, назвал это плановой работой в рамках контракта.
Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября. Как ранее сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере, Турция провела успешные испытания купленных у России систем ПВО С-400 на севере страны, все выпущенные ракеты поразили цели.

"В рамках каждого контракта по закупке продукции оборонной промышленности включены испытания. Они являются частью программы закупок, это чисто техническая деятельность", — цитирует ответ Акара на соответствующий вопрос телеканал NTV.

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не означает ее отдаления от НАТО, Анкара все еще готова приобрести американские системы Patriot, заявил Акар.

"Приобретение С-400 было не предпочтением, а необходимостью и не означает нашего отдаления от НАТО. Но по необходимости, и если нам будут даны гарантии передачи технологий, совместного производства и календаря поставок, то мы можем закупить Patriot или SAMP-T. Турция и ранее работала со своими союзниками над альтернативными вариантами и будет работать дальше. Мы не можем принять заявления, вроде "мы готовы продать, но Конгресс не разрешает поставки", — цитирует Акара телеканал NTV.

Он добавил, что С-400 "не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, при этом Турция выполнит все свои обязательства в рамках альянса".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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Армия , В мире , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , Синоп , Турция
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