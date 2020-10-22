В Турции рассказали об испытаниях С-400 

"Приобретение С-400 было не предпочтением, а необходимостью и не означает нашего отдаления от НАТО. Но по необходимости, и если нам будут даны гарантии передачи технологий, совместного производства и календаря поставок, то мы можем закупить Patriot или SAMP-T. Турция и ранее работала со своими союзниками над альтернативными вариантами и будет работать дальше. Мы не можем принять заявления, вроде "мы готовы продать, но Конгресс не разрешает поставки", — цитирует Акара телеканал NTV.