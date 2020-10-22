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В России появится цветной патрон 

Популярная механика 42 минуты назад
В России появится цветной патрон
Фото: ЦНИИточмаш
Боеприпас разработают для нового учебно-тренировочного самозарядного маркерного пистолета.
В России создадут новый патрон, который будет иметь специальный маркирующий эффект, чтобы не поражать жертву, но окрашивать её.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) «Ростеха» начал работу над новым цветным патроном, который будет использоваться в новом тренировочном пистолете. Боеприпас по длине патрона и диаметру фланца гильзы будет унифицирован с боевым пистолетным патроном 9 мм Luger и с маркирующим патроном 9х19 мм Simunition FX.
Патрон создаёт в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР), которая требует, чтобы максимальная дальность срабатывания пули с эффектом окрашивания места попадания составляла 10 м, а минимальная допустимая дальность ведения стрельбы — 2 м. Но на всех дальностях применения удельная энергия пули патрона не должна превышать 0,5 Дж/мм². Цветной патрон будет отмечать "жертву" красным, синим или жёлтым цветом, не причиняя при этом вреда здоровью человека, в которого попали. Заявлено, что цветовая метка будет легко смываться обычными моющими средствами.
Боеприпас проектируется под новый тренировочный пистолет "змеиного" семейства, куда сейчас входят пистолет «Удав», лёгший в основу не только пистолета для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии «Полоз», но и спортивного пистолета «Аспид». Проект «Маркер», как называется новый пистолет, должен быть частично унифицирован со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120−1 и визуально станет напоминать боевое оружие.
Напомним, ранее появилась информация, что ЦНИИточмаш «Ростеха» начал работу над новым пистолетным патроном, который создаётся специально для нужд российских силовых ведомств. Спецслужбам необходим боеприпас, обеспечивающий бесшумную и беспламенную стрельбу. Кроме того, специалисты создают новый пистолетный патрон, который проектируется специально для пистолетов и пистолетов-пулемётов и использования в силовых ведомствах.
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Комментарии
Армия , Росгвардия , Ростех , МВД , ЦНИИТОЧМАШ
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