Старец предрек России две войны 

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Россию ждут две войны. Такое предсказание, как сообщает «Царьград», сделал монах Авель.

«Старец сделал множество предсказаний о судьбе России. Почти все они уже сбылись», — сообщает издание.

Так, православный монах, живший, как сообщал «Рамблер», в России, предсказал, что Москву спалит француз (спалил в 1812 году); что император Александр II получит прозвище Освободитель (получил, отметив крепостное право) и будет убит среди бела дня (погиб в результате террористического акта); что император Николай II — святой (прославлен Русской православной церковью в лике святых).

Также он предсказал начало мировой войны, появление самолетов, подводных лодок («по воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать») и химического оружия («серою зловонною друг друга истреблять начнут»).

« (В России. — Прим. ред.) две войны одна горше другой будут», — также предсказал Авель.

Он заявил, что на Западе поднимет руку на Россию новый Батый, этими чашами бедствий бог вразумит россиян, но не позволит врагу истребить их полностью. Монах объяснил это молитвами умученного царя (возможно, Николая II).