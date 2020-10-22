Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Зенитная система С-400 установила рекорд меткости 

Российская Газета 40 минут назад
В ходе практических стрельб, выполненных в 2020 году расчетами комплексов ПВО С-400 "Триумф", были поражены все мишени — причем с первой ракеты.
В текущем году на полигонах Ашулук и Телемба в применении "Триумфов" тренировались 10 зенитных ракетных полков армии России: из Владивостока, Новороссийска, Новосибирска, Севастополя и других мест. Для практических стрельб была запущена 51 мишень, по ним выпустили 63 зенитные управляемые ракеты, пишет bmpd со ссылкой на данные Минобороны РФ..
Раскрыто преимущество C-400 перед Patriot
Все мишени сбиты первой ракетой. Перерасход ЗУР объясняется тем, что в 12 случаях цель была повторно поражена второй ракетой, запущенной автоматически. В реальном бою по важным целям выпускают и по три ракеты — для надежности.
Система ПВО средней и большой дальности С-400 способна перехватывать почти все воздушные цели (кроме боевых блоков МБР) в радиусе 400 километров. Комплекс интегрируется в армейские и войсковые системы ПВО, с дополнительными модулями радиус его действия возрастает до 600 км.
Российская Газета: последние новости
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом Шойгу направил в Сухуми полевой госпиталь для больных коронавирусом "Кувалда Сталина": почему враг не мог укрыться от гаубицы Б-4 "Кувалда Сталина": почему враг не мог укрыться от гаубицы Б-4
Комментарии 17
Армия , Видео , Министерство обороны , Владивосток , Краснодарский Край , Новороссийск , Новосибирск , Новосибирская Область , Приморский Край , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
Кремль высказался об уничтожении российских аппаратов ИВЛ в США
Кремль высказался об уничтожении российских аппаратов ИВЛ в США
К дому Зеленского стянули силовиков
К дому Зеленского стянули силовиков
Видео
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
00:41
Первый боевой пуск суперэсминца ВМС США попал на видео
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
01:09
Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение