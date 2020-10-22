В ходе практических стрельб, выполненных в 2020 году расчетами комплексов ПВО С-400 "Триумф", были поражены все мишени — причем с первой ракеты.

Новороссийска, Новосибирска, В текущем году на полигонах Ашулук и Телемба в применении "Триумфов" тренировались 10 зенитных ракетных полков армии России : из Владивостока Севастополя и других мест. Для практических стрельб была запущена 51 мишень, по ним выпустили 63 зенитные управляемые ракеты, пишет bmpd со ссылкой на данные Минобороны РФ ..

Все мишени сбиты первой ракетой. Перерасход ЗУР объясняется тем, что в 12 случаях цель была повторно поражена второй ракетой, запущенной автоматически. В реальном бою по важным целям выпускают и по три ракеты — для надежности.

Система ПВО средней и большой дальности С-400 способна перехватывать почти все воздушные цели (кроме боевых блоков МБР) в радиусе 400 километров. Комплекс интегрируется в армейские и войсковые системы ПВО, с дополнительными модулями радиус его действия возрастает до 600 км.