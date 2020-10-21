Как США намерены сдерживать Россию и Китай

Марк Эспер заявил, что Вашингтон видит, как Москва и Пекин действуют в Северной и Южной Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике.

Выступая в Атлантическом совете, он заявил, что Вашингтон видит, как Москва и Пекин действуют в Северной и Южной Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике.

«Мы должны конкурировать агрессивно. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», — подчеркнул он.

Министр обороны США объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и Китая. Первая будет касаться укрепления союзнических отношений, а вторая — модернизации торговли оружием.

Эспер считает, что у США гораздо больше союзников, чем у КНР или России, но работа с ними не отслеживалась на уровне министерства должным образом.

«Очень сложно улучшить какой-то процесс, если не отслеживается прогресс», — добавил глава Пентагона.

Также министр уверен, что Вашингтон должен конкурировать с оборонной промышленностью РФ и КНР, чтобы не позволить получать им доли рынка в третьих странах.

«По мере того как Пекин и Москва работают над расширением своей доли рынка оружия, они привлекают другие страны в свои сети безопасности, бросают вызов усилиям США по развитию собственных отношений с партнерами и усложняют будущие оперативные возможности», — сказал Эспер.

Кроме того, он пообещал сформулировать стратегический подход Пентагона к сотрудничеству с американскими производителями оружия.