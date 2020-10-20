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Раскрыто устройство новой российской «Калины»

Lenta.ru
1 час назад
Проект российской субмарины пятого поколения проекта «Калина» получил номер 777А. Данная информация раскрывается в годовом отчете Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщает «Интерфакс».
Раскрыто устройство новой российской «Калины»
Фото: Topwar.ruTopwar.ru
В указанном документе говорится, что проектируемая субмарина будет малотоннажной. Там же отмечает, в частности, что «продолжаются работы по техническому перевооружению в целях создания производства систем, комплектующего оборудования, устройств и механизмов для неатомной подводной лодки».
В марте вице-адмирал Олег Бурцевзаявлял, что Военно-морской флот (ВМФ) России может начать получать атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения к концу следующего десятилетия.
В июле 2019 года глава Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филипповзаявил, что создание российскими инженерами воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.
Подлодки проекта «Калина» должны заменить российские дизель-электрические субмарины третьего и четвертого поколений. Одной из особенностей новых субмарин должно стать наличие ВНЭУ. Субмаринами с ВНЭУ обладает ряд западных стран, например, Швеция и Япония, однако там их не относят к пятому поколению.
Армия,Объединенная судостроительная корпорация,Крыловский ГНЦ,Интерфакс,
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