Раскрыто устройство новой российской «Калины»

В указанном документе говорится, что проектируемая субмарина будет малотоннажной. Там же отмечает, в частности, что «продолжаются работы по техническому перевооружению в целях создания производства систем, комплектующего оборудования, устройств и механизмов для неатомной подводной лодки».
Подлодки проекта «Калина» должны заменить российские дизель-электрические субмарины третьего и четвертого поколений. Одной из особенностей новых субмарин должно стать наличие ВНЭУ. Субмаринами с ВНЭУ обладает ряд западных стран, например, Швеция и Япония, однако там их не относят к пятому поколению.