Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant побил рекорд скорости 

Демонстратор многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы Future Vertical Lift (FVL), побил свой предыдущий рекорд скорости полета 205 узлов (почти 380 километров в час), достигнутый в июне. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В подписи к ролику сообщается, что SB>1 Defiant, используя две трети своей мощности, на последних летных испытаниях, состоявшихся в октябре, развил скорость по прямой 211 узлов (более 390 километров в час), а на спуске — 232 узла (около 420 километров в час).

В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Палм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant.