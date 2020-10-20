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Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant побил рекорд скорости 

Lenta.ru 44 минуты назад
Демонстратор многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы Future Vertical Lift (FVL), побил свой предыдущий рекорд скорости полета 205 узлов (почти 380 километров в час), достигнутый в июне. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
В подписи к ролику сообщается, что SB>1 Defiant, используя две трети своей мощности, на последних летных испытаниях, состоявшихся в октябре, развил скорость по прямой 211 узлов (более 390 километров в час), а на спуске — 232 узла (около 420 километров в час).
В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Палм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant.
Максимальная взлетная масса SB>1 Defiant составляет 14,5 тонны. Заявленная крейсерская скорость летательного аппарата должна равняться 460 километрам в час. Машина вмещает до 18 человек. SB>1 Defiant создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта FVL, предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.
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Армия , Видео , Boeing
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