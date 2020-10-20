США ответили на предложение России по ракетному договору 

«Мы благодарны Российской Федерации за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации», — отметила Ортэгус. По ее словам, Вашингтон надеется, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое.