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США ответили на предложение России по ракетному договору 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
США готовы немедленно провести встречу с российской стороной для устранения разногласий, касающихся соглашения о продлении Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Мы благодарны Российской Федерации за желание добиться прогресса по вопросу контроля над ядерными вооружениями. США готовы немедленно встретиться, чтобы придать окончательную форму соглашению, которое будет подлежать верификации», — отметила Ортэгус. По ее словам, Вашингтон надеется, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что направили США ноту с предложением продлить ракетный договор на год. В заявлении дипведомства уточнили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство по заморозке имеющихся у сторон ядерных боезарядов на указанный срок, однако данная позиция может быть реализована лишь в том случае, если США не будут предъявлять дополнительные требования.
США отказались от предложения Путина по СНВ-3
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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Армия , Видео , В мире , Дмитрий Медведев , Барак Обама , МИД , Госдеп США , США
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