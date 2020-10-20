США призвали РФ прекратить призывную кампанию в Крыму

Госдепартамент США призывает Россию прекратить призывные кампании в Крыму и «милитаризацию полуострова». С таким заявлением выступила официальный представитель американского ведомства Морган Ортагус.
«Продолжающаяся оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым — это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине», — написала она в Twitter.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.