Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

США призвали Россию прекратить призывную кампанию в Крыму 

RT на русском 1 час назад
США призвали РФ прекратить призывную кампанию в Крыму
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США призывает Россию прекратить призывные кампании в Крыму и «милитаризацию полуострова». С таким заявлением выступила официальный представитель американского ведомства Морган Ортагус.

«Продолжающаяся оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым — это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине», — написала она в Twitter.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Видео дня. В Сети обсуждают роман Ольги Бузовой с Соловьевым
RT на русском: последние новости
США готовы к немедленной встрече с Россией по вопросу ДСНВ США готовы к немедленной встрече с Россией по вопросу ДСНВ СМИ сообщили о тайных учениях НАТО в Германии на случай ядерной войны СМИ сообщили о тайных учениях НАТО в Германии на случай ядерной войны Украина построит две базы ВМС на Чёрном море Украина построит две базы ВМС на Чёрном море
Комментарии
Армия , Владимир Зеленский , Морган Ортагус , Владимир Путин , Госдеп США , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Варвара Караулова вернула свое настоящее имя
Избитая модель оказалась проституткой
Избитая модель оказалась проституткой
Россия защитила С-400 для Турции от «вскрытия»
Россия защитила С-400 для Турции от «вскрытия»
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение