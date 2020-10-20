США призвали РФ прекратить призывную кампанию в Крыму

«Продолжающаяся оккупация Россией и милитаризация украинского полуострова Крым угрожает нашей общей безопасности. Крым — это Украина. Мы призываем Россию немедленно прекратить призывную кампанию и вернуть полный контроль над полуостровом Украине», — написала она в Twitter.