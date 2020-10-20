Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Италии открыли памятник советскому партизану 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Италии открыли памятник советскому партизану
Фото: ТК «Звезда»
Героя, который сумел бежать из немецкого плена и потом действовал на территории Италии, звали Владимир Тулиско.
В пригороде итальянской Вероны открыли памятник советскому партизану, убитому фашистами незадолго до взятия советскими войсками Берлина. Героя звали Владимир Тулиско.
Известно, что немцы взяли его в плен в оккупированном Харькове и отправили на принудительные работы в Европу. Он сумел сбежать и в итальянских горах встретил партизан, которые взяли его в свой отряд.
Последний бой Владимир Тулиско принял в апреле 1945 года. Вместе со своими боевыми товарищами он попытался остановить спешно покидавших Италию группу немцев.
ТК «Звезда»: последние новости
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты Раскрыта скорость полета новой американской гиперзвуковой ракеты Американское издание оценило российский береговой комплекс «Утес» Американское издание оценило российский береговой комплекс «Утес»
Армия , Берлин , Верона , Германия , Италия , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
В Москве водитель автобуса одним ударом сбил с ног пассажира…
В Москве водитель автобуса одним ударом сбил с ног пассажира…
Россияне массово «заболевают» коронавирусом
Россияне массово «заболевают» коронавирусом
Российские таксисты объявили забастовку
Российские таксисты объявили забастовку
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение