В ДНР оценили последствия отказа Киева от "Минска"

"Господин Резников, по сути, напрямую озвучил, что минские соглашения не работают и Украина готова к выходу из одобренного Советом Безопасности ООН мирного процесса", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
"Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента? Как бы там ни было, факт остается фактом – на Украине нет политической воли выполнять свои обязательства по минским соглашениям в существующем виде и формате, в связи с чем у представителей Киева в Минске нет ни стремления, ни соответствующих полномочий для достижения каких-либо взаимно согласованных решений и договоренностей на контактной группе", - считает Никонорова.
"Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения - это ее право и внутреннее дело. Только вот республик эта бурная деятельность точно не будет касаться - мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой", - добавила Никонорова.