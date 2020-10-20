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В ДНР оценили возможные последствия отказа Киева от минских соглашений

Vse42.ruиещё 5
1 час назад
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики пойдут своим путем в случае отказа Киева от минских соглашений и заключения им других соглашений по Донбассу, заявила во вторник полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
В ДНР оценили последствия отказа Киева от "Минска"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников в интервью интернет-изданию ZN.UA заявил, что не нужно ждать чуда от переговоров в Минске, он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир в Донбассе.
"Господин Резников, по сути, напрямую озвучил, что минские соглашения не работают и Украина готова к выходу из одобренного Советом Безопасности ООН мирного процесса", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред ДНР отметила, что подобная позиция представителей партии "Слуга народа" идет в разрез с заявлениями президента УкраиныВладимира Зеленского, который на саммите "нормандской четверки" подтвердил приверженность Киева Комплексу мер.
"Возникает резонный вопрос: подобные высказывания господина Резникова стоит квалифицировать как официальную позицию украинского президента? Как бы там ни было, факт остается фактом – на Украине нет политической воли выполнять свои обязательства по минским соглашениям в существующем виде и формате, в связи с чем у представителей Киева в Минске нет ни стремления, ни соответствующих полномочий для достижения каких-либо взаимно согласованных решений и договоренностей на контактной группе", - считает Никонорова.
По ее словам, "украинские власти считают логичным не продолжать работать над существующими соглашениями, а предлагать подписать некие новые, более удобные украинской стороне".
"Наша позиция по этому вопросу проста: если Украина решит заключать с кем-то некие Стокгольмские или любые иные соглашения - это ее право и внутреннее дело. Только вот республик эта бурная деятельность точно не будет касаться - мы пойдем своим путем в соответствии с нашей внутренней повесткой", - добавила Никонорова.
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