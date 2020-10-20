Пашинян сообщил о захвате обломков турецкого дрона

По его словам, за время конфликта армия Нагорного Карабаха сбила около 10 подобных самолетов. Однако ни один из них не падал на территории, подконтрольные Армении.

"Наконец у нас появились обломки "Байрактара", которые свидетельствуют, что он был выпущен в сентябре, а сверхсовременная камера была произведена в Канаде в июне", — написал Пашинян.

Он добавил, что поставщики комплектующих для турецких беспилотников должны последовать примеры Канады и отказаться от сотрудничества с Турцией.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.