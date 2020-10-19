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Россия защитила С-400 для Турции от «вскрытия» 

Вероника Полынина 9 минут назад
Россия защитила С-400 для Турции от «вскрытия»
Фото: РИА Новости
США не смогут получить доступ к секретам российских зенитно-ракетных комплексов С-400, считаетвоенный обозреватель Виктор Баранец.
Комментируя «Царьграду» информацию о том, что Турция якобы может раскрыть Вашингтону секреты С-400, Баранец напомнил, что «в контракте с Анкарой черным по белому прописано, что в третьи страны запрещается передавать это оружие».
Кроме того, существует международный запрет на передачу ЗРК третьей стороне без контракта с производителем.
Баранец предположил, что Турция может нарушить все договоренности, но и в этом случае, по словам военного обозревателя, США не смогут раскрыть секреты С-400.

«Золотые головы в нашем военно-промышленном комплексе придумали такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность», — заверил Виктор Баранец.

США охватил страх: заявление об С-400 и Турции
Ранее «Рамблер» сообщал, что Турция успешно протестировала российские системы ПВО С-400. Испытания прошли на севере страны, в районе Синопа, три выпущенные ракеты успешно поразили цели. После этого США пригрозили Турции серьезными последствиями, если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы.
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Армия , Виктор Баранец , Царьград ТВ
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