Россия защитила С-400 для Турции от «вскрытия» 

Комментируя «Царьграду» информацию о том, что Турция якобы может раскрыть Вашингтону секреты С-400, Баранец напомнил, что «в контракте с Анкарой черным по белому прописано, что в третьи страны запрещается передавать это оружие».

Кроме того, существует международный запрет на передачу ЗРК третьей стороне без контракта с производителем.

Баранец предположил, что Турция может нарушить все договоренности, но и в этом случае, по словам военного обозревателя, США не смогут раскрыть секреты С-400.

«Золотые головы в нашем военно-промышленном комплексе придумали такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность», — заверил Виктор Баранец.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Турция успешно протестировала российские системы ПВО С-400. Испытания прошли на севере страны, в районе Синопа, три выпущенные ракеты успешно поразили цели. После этого США пригрозили Турции серьезными последствиями, если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы.