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В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера

ТК «Звезда»
16 минут назад
После детального изучения подводной лодки учеными из нее планируют сделать объект для дайвинг-туризма.
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
Фото: WikimedaWikimeda
Подводную лодку Третьего рейха обнаружили аквалангисты у северного побережья Турции. В годы Второй мировой войны субмарина U20 в составе флота из шести подлодок была тайно направлена Адольфом Гитлером в акваторию Черного моря для завоевания господства. Субмарину нашли на глубине 20 метров опутанную рыболовецкими сетями.
«U20 - одна из потерянных подводных лодок Гитлера. Свидетель Второй мировой войны у Сакарья Карасу. Мы должны защитить эту историю и сделать лодку объектом дайвинг-туризма», - цитирует издание Hurriyet слова профессора Мехмета Эмина Бирпинара.
Лежащая на черноморском дне U20 - одна из трех затонувших подводных лодок. Еще три были потоплены в ходе ведения боевых действий, отмечают историки.
Сейчас субмарину исследуют водолазы. Поднимать ее на поверхность не будут, но, возможно, из воды достанут некоторые ее фрагменты.
Армия,Турция,
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