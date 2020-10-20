По его мнению, Турция стремится взять под контроль энергетические потоки на Каспийском море, что служит причиной ее агрессивной политики в регионе. Необходимости в военном вмешательстве со стороны России нет, считает Саркисян. Россия не вовлечена в конфликт и может исполнять роль посредника, в то время как Турцию для мирного урегулирования кризиса необходимо вывести, добавил он.

Саркисян надеется, что Европейский союз НАТО смогут надавить на Турцию и Азербайджан, чтобы те прекратили военные действия. При этом президент отметил, что Турция пытается оказать давление на ЕС, используя тему беженцев, и призвал международное сообщество перейти к активным действиям по сдерживанию турецких властей.

Ранее Саркисян призвал ЕС и НАТО повлиять на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Кавказе. Он подчеркнул, что вмешательство Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе превратит Азербайджан в плацдарм на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны.

В 1991 году Нагорный Карабах, регион с преимущественно армянским населением, провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу военных действий. В 1994 году между Арменией, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном было заключено перемирие. 27 сентября этого года в регионе возобновились военные действия, 18 октября стороны договорились о перемирии, но вскоре стали обвинять друг друга в его нарушении.