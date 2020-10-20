Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыта причина вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Турция стремится решить конфликт в Нагорном Карабахе военным путем. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Армении Армен Саркисян, видеозапись доступна на YouTube.
По его мнению, Турция стремится взять под контроль энергетические потоки на Каспийском море, что служит причиной ее агрессивной политики в регионе. Необходимости в военном вмешательстве со стороны России нет, считает Саркисян. Россия не вовлечена в конфликт и может исполнять роль посредника, в то время как Турцию для мирного урегулирования кризиса необходимо вывести, добавил он.
Саркисян надеется, что Европейский союз и НАТО смогут надавить на Турцию и Азербайджан, чтобы те прекратили военные действия. При этом президент отметил, что Турция пытается оказать давление на ЕС, используя тему беженцев, и призвал международное сообщество перейти к активным действиям по сдерживанию турецких властей.
Пашинян предупредил Россию об угрозе
Ранее Саркисян призвал ЕС и НАТО повлиять на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Кавказе. Он подчеркнул, что вмешательство Анкары в конфликт в Нагорном Карабахе превратит Азербайджан в плацдарм на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны.
В 1991 году Нагорный Карабах, регион с преимущественно армянским населением, провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу военных действий. В 1994 году между Арменией, непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном было заключено перемирие. 27 сентября этого года в регионе возобновились военные действия, 18 октября стороны договорились о перемирии, но вскоре стали обвинять друг друга в его нарушении.
Последние новости
Россиянам предложат ежедневные конкурсы Россиянам предложат ежедневные конкурсы В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России впервые выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России исключили повторное введение режима нерабочих недель В России исключили повторное введение режима нерабочих недель
Комментарии 25
Армия , Видео , Война, Карабах , Армен Саркисян , ЕС , НАТО , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Краснодарский Край , Москва , Новороссийск , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светлана Лобода оказалась в больнице
Светлана Лобода оказалась в больнице
Эрдоган высказал претензии России из-за Армении
Эрдоган высказал претензии России из-за Армении
«Спада не будет»: вирусолог дал прогноз на зиму
«Спада не будет»: вирусолог дал прогноз на зиму
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Учитель накричал на школьницу из-за маски и попал на видео
Видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
01:00
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
Армия
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
01:02
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
Армия
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
03:54
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
Происшествия
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
02:16
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание Жигана на МКАДе попало на видео
01:45
Задержание Жигана на МКАДе попало на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение