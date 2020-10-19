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Опубликовано видео учений разведчиков ВВО 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
На Дальнем Востоке прошли учения разведчиков Восточного военного округа. По сценарию тактико-военных учений бойцы должны были захватить важные документы условного противника различными способами. В ходе операций были задействованы снайперские винтовки СВ-98, автоматы АК-12 и модернизированные пулеметы «Печенег». Важным этапом стала организация засады. Кроме этого разведчики отработали различные тактики поиска врага и захвата секретной информации.
Разведка — сбор сведений о противнике или конкуренте для обеспечения своей безопасности и получения преимуществ в области вооружённых сил, военных действий, политики или экономики. Разведка может использовать как законные способы сбора информации, так и незаконные операции
Армия , Видео
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