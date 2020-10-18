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Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе 

РИА Новости 28 минут назад
Армения обратилась к НАТО
Фото: Министерство обороны Азербайджана
Армения на уровне минобороны и министерства иностранных дел запросила НАТО о том, давало ли руководство альянса согласие на использование своих вооружений в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье президент республики Армен Саркисян.

"Надо получить разъяснения, дало ли руководство альянса Турции зеленый свет на то, чтобы заниматься тем, чем она сейчас занимается. Речь не только об F-16 (Ереван заявляет, что этот истребитель сбил армянский Су-25 — ред.). Основной турецкий дрон — "Байрактар" — каждый день интенсивно используется не только на фронте, но и против мирных жителей. Это натовский продукт — его отдельные элементы были созданы в разных странах НАТО, начиная от Австрии и заканчивая Канадой", — заявил Саркисян в интервью "Коммерсанту".

"Эти вопросы, естественно, задают МИД и минобороны. У Армении, как и у многих других стран, есть партнерские отношения с НАТО. На этом уровне задаются вопросы", — отметил президент.

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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Армия , В мире , Армен Саркисян , Министерство обороны , МИД , НАТО
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