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В Нагорном Карабахе отчитались о военных потерях 

Lenta.ru 1 час назад
В Карабахе отчитались о военных потерях
Фото: Reuters
С начала возобновления вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе погибли 633 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). О военных потерях отчиталась пресс-служба министерства обороны НКР.
В пятницу, 16 октября стало известно о гибели еще 29 военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Ранее сообщалось, что на севере Нагорного Карабаха продолжаются интенсивные бои. Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что при отражении очередной атаки противника армянские силы нанесли мощный контрудар, в результате чего азербайджанская пехота «обратилась в бегство».
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Армия , Война, Карабах , Арцрун Ованнисян
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