Война в Карабахе разгорается с новой силой

Московские договоренности не принесли мир в прилегающие к Нагорному Карабаху районы Азербайджана , в чем смог убедиться корреспондент ТАСС, посетивший в среду и четверг села вблизи зоны боевых действий.

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Сводка потерь

Утро четверга в Тертере, регулярно в последние дни находившемся под обстрелами, началось спокойно. Однако около полудня огонь возобновился.

Взрывы были слышны в черте города. Один из снарядов упал на городское кладбище, где как раз проходила церемония прощания. Умершую женщину согласно ее желанию привезли из относительно спокойного Евлаха, расположенного к северо-востоку от Тертера. В результате погибли три человека, еще три получили ранения.

Позднее другой снаряд упал в районе рынка, где и так уже были разбиты обстрелами все павильоны. По словам местных жителей, там погиб еще один человек.

Город был обстрелян и в среду. Съемочная группа азербайджанского телеканала AZTV оказалась под огнем во время подготовки репортажа из разрушенной школы в одном из сел района. Осколочные ранения лица получил водитель. Корреспондентам пришлось вывезти также одного пострадавшего жителя села.

Бои продолжаются и в Агдамском районе. Поселок Бахарлы подвергся обстрелу утром в четверг. Повреждения получили три частных дома, в одном из них были ранены два человека. Один дом загорелся.

В Нафталанском районе слышна канонада по направлению села Талыш, которое, как ранее заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , было освобождено в начале октября. Однако бои продолжаются за окружающие его высоты, так что проезд туда пока закрыт.

Война уходит на запад

Похоже, с начала нынешнего конфликта война все же ушла на запад - село Гашалды-Гарагоюнлу подверглось сильному обстрелу в самый первый день боев, 27 сентября, теперь же грохот залпов слышен на значительном отдалении, до самого села снаряды не долетают.

Выводы о продвижении азербайджанской армии можно сделать и в Физулинском районе на юге Азербайджана у иранской границы. Село Чожуг-Марджанлы, занятое азербайджанской армией еще во время конфликта в апреле 2016 года, до 27 сентября находилось всего в 3 км от позиций армянской армии, теперь же канонада слышна на значительном отдалении.

В первые дни конфликта село попало под обстрелы. Местные жители показывают огромную воронку - около 5 м диаметром и 4 м глубиной - и рассказывают, что видели до взрыва пролетающий самолет.

Однако в последние дни здесь спокойно. Правда, отстроенное за последние годы и заселенное беженцами из Карабаха, это село теперь вновь почти обезлюдело. Как и в других местах, здесь остаются лишь мужчины, обычно по одному человеку на дом. Женщины и дети уехали в тыл.

На юге особенно много блокпостов и военных, можно заметить трофейную военную технику, которая будет отправлена на переоборудование. Война хотя и сдвинулась на запад, но еще далеко не закончилась.

Мнение жителей

Конфликт затягивается, уносит жизни и разрушает дома, но жители приграничных районов продолжают поддерживать действия правительства и армии. Кто-то считает, что появилась возможность вернуть Карабах Азербайджану, а кто-то просто надеется, что сможет вернуться в родной край. Часто от них можно услышать, что через два-три дня они надеются на хорошие новости с фронта.