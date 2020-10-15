F-16 с полным боекомплектом направили на перехват Ту-160 

Британские истребители Typhoon, которые накануне сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 над Северным морем, вылетели «на перехват» с полным боевым комплектом. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили Королевские ВВС.

«Тайфуны с боевым оружием вылетали в среду утром с авиабазы Лючерс (в Шотландии) для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160», — говорится в сообщении ВВС Великобритании.

Сообщается также, что полет российских стратегических бомбардировщиков был зафиксирован системами ПВО НАТО , после чего в небо поднялись истребители ВВС Норвегии F-16 с авиабазы Бодё. По мере того как российские самолеты приближались к берегам Шотландии, их взяли на сопровождение британские «Тайфуны». Кроме того, за полетом Ту-160 следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Минобороны России ранее заявляли о сопровождении российских стратегических ракетоносцев истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

В Минобороны также сообщили, что полет российских Ту-160 прошел над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 12 часов.

Как писал «Рамблер», 7 октября тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 ВКС России был поднят в воздух над Черным морем для сопровождения британских самолета-разведчика, двух истребителей и заправщика. Российский военный самолет сопровождал воздушные цели до тех пор, пока они не изменили курс в сторону от российской границы.