В США готовят "Непобедимый" вертолёт

Как сообщает Flightglobal, директор программы Bell Helicopter по созданию вертолёта FARA Джейме Гонсалес, работа над прототипом Bell 360 Invictus началась в середине октября. Ожидается, что сборка фюзеляжа опытного вертолёта фабрика в Амарилло, штат Техас, стартует уже во второй половине месяца.

Напомним, в основу "Непобедимого" лёг гражданский многофункциональный вертолёт Bell 525 Relentless. Для армии 10-местную машину превратили в 2-местную, оставив только пилота и стрелка, сиденья которых расположены тандемно, а фюзеляж выполнили по стелс-технологиям. Новинка получила 4-лопастный главный винт диаметром до 12,2 и один двигатель вместо двух. Вертолёт оснастят артиллерийским (20-мм автоматическая пушка) и ракетным вооружением, и летать он должен не медленнее 333 км/ч, так как требования FARA предполагают крейсерскую скорость не ниже этой отметки.