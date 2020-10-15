США решили инвестировать в войну

Бюджет Пентагона надо каждый год увеличивать на 3-5%, считает министр обороны США Марк Эспер.
"Нам нужен предсказуемый, адекватный, стабильный и своевременный федеральный бюджет, чтобы продолжать инвестировать в нашу индустриальную базу, наращивать наш потенциал и укреплять готовность. Я хотел бы видеть ежегодный рост на 3-5% для министерства обороны, чтобы мы оставались впереди стоящих перед нами вызовов, особенно от Китая", — сказал он в четверг в аналитическом центре Heritage Foundation.
При администрации Дональда Трампа военный бюджет регулярно увеличивался.
Также в ведомстве рассчитывают оснастить сухопутные силы гиперзвуковым оружием к 2023 году.
"В марте сухопутные силы и флот достигли важной вехи, совместно проведя успешное испытание гиперзвукового планирующего корпуса. Мы стремимся к тому, чтобы интегрировать эту технологию в батарею сухопутных войск к 2023 году", — сказал он в видеовыступлении на конференции Ассоциации сухопутных войск США.
В России создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность и на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. О создании такой системы в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.
Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года. Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области в декабре 2019 года.