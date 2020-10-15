США решили инвестировать в войну

"Нам нужен предсказуемый, адекватный, стабильный и своевременный федеральный бюджет, чтобы продолжать инвестировать в нашу индустриальную базу, наращивать наш потенциал и укреплять готовность. Я хотел бы видеть ежегодный рост на 3-5% для министерства обороны, чтобы мы оставались впереди стоящих перед нами вызовов, особенно от Китая", — сказал он в четверг в аналитическом центре Heritage Foundation.