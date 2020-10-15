Ереван заявил об уничтожении азербайджанского Су-25 

Заместитель командующего войсками ПВО Армении Гарик Мовсесян заявил в четверг, что в Ереване был сбит очередной штурмовик Су-25 Азербайджана

«За десять минут до пресс-конференции мы получили информацию, что сбит очередной Су-25 противника», — передает РИА «Новости» его слова.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня. Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.