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Ереван заявил об уничтожении азербайджанского Су-25 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ереван заявил об уничтожении азербайджанского Су-25
Фото: РИА Новости
Заместитель командующего войсками ПВО Армении Гарик Мовсесян заявил в четверг, что в Ереване был сбит очередной штурмовик Су-25 Азербайджана.

«За десять минут до пресс-конференции мы получили информацию, что сбит очередной Су-25 противника», — передает РИА «Новости» его слова.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня. Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.
В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.
Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.
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Армия , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Ереван
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