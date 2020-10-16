Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам бойцов ОМОНа, погибших в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в Грозном.
"Ахмед Исраилов и Темирхан Беширханов — имена, которые навсегда останутся в истории чеченского народа. Это бойцы ОМОНа (на транспорте) УФСВНГ РФ по ЧР, которые погибли в спецоперации по нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований в Октябрьском районе Грозного. Они пали смертью героев, защищая нашу республику и население от бандитов!", — написал глава республики на своей странице "Вконтакте".
Кадыров добавил, что в четверг он посетил траурное собрание по поводу гибели бойцов в столичном посёлке Войково и станице Новощедринская Шелковского района, где выразил соболезнования их родным и близким.