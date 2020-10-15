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Пашинян: Турция использует в Карабахе спецподразделения армии Пакистана 

РИА Новости 47 минут назад
Пашинян сообщил о военных еще одной страны в Карабахе
Фото: РИА Новости
Турция использует в Нагорном Карабахе не только собственных военных, но, по некоторым данным, и спецподразделения армии Пакистана, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Турецкие войска — они вовлечены не только в руководство военными действиями, но ещё и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле — ред). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана", — заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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Армия , Война, Карабах , Дмитрий Киселев , Никол Пашинян , РИА Новости , Армения , Пакистан , Турция
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