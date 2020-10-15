Пашинян сообщил о военных еще одной страны в Карабахе

"Турецкие войска — они вовлечены не только в руководство военными действиями, но ещё и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле — ред). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана", — заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.