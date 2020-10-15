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Алиев ответил на вопрос о создании турецкой военной базы в Азербайджане 

РИА Новости 1 час назад
Алиев ответил на вопрос о турецкой военной базе
Фото: РИА Новости
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара не обсуждали вопрос о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана.

"Этот вопрос не обсуждался в наших двусторонних отношениях. У нас есть достаточно широкая правовая база, достаточно большое число документов остаются в силе. В том числе и в военной сфере. Если для Азербайджана будет создана серьезная угроза, конечно же, Турция наш союзник, мы используем эти возможности. Но вопрос о создании турецкой военной базы в Азербайджане не обсуждался", — сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах — военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии 4
Армия , Ильхам Алиев , Азербайджан , Анкара , Баку , Турция
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