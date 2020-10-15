Церемониться не будем: раскрыт ответ РФ на ядерный удар США 

США не получится «играться в маленькую локальную ядерную войну» в Германии — Россия ответит полноценным ядерным ударом по всей территории США. Об этом заявил НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков , комментируя тайные ядерные учения немецких ВВС и союзников по НАТО в Германии.

Сивков назвал руководство Германии «недалекими людьми». По его мнению, «отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии — это самоубийственный шаг».

«Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет 16 ракет по 10 боеголовок, если она (всего одна лодка из 13) выпустит их по Германии, то Германия прекратит свое существование физически, а на том месте будет радиоактивная пустыня. 160 ядерных взрывов.

Поэтому планировать превращение своей страны в театр ядерной войны может только законченный кретин либо враг немецкого народа», — объяснил он.

По мнению Сивкова, на прошедших учениях американцы, скорее всего, отрабатывали ведение ядерной войны в Европе, в частности, на территории Германии в рамках концепции малой ядерной войны России и Китая.

При этом специалист предупредил, что «играться в маленькую локальную войну» у США не получится — при любом посягательстве на нашу территорию РФ может применить ядерное оружие.

«Мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом. Чтоб не расслаблялись. Несколько ракет в район вулкана Йеллоустоун — и Соединенных Штатов Америки не существует», — заявил Сивков.

«Рамблер» писал, что ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к ядерной войне. Вместе с союзниками по НАТО немецкие военные приняли участие в тайных учениях «Стойкий полдень», в ходе которых отрабатывалось применение ядерного оружия. Bild назвало вероятность начала ядерной войны в настоящее время наиболее высокой за три последних десятилетия, объяснив это выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.