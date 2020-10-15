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В ЦАР планируют открыть представительство Минобороны России 

РИА Новости 2 часа назад
В ЦАР откроют представительство Минобороны РФ
Фото: РИА Новости
Представительство Минобороны РФ планируется открыть в ЦАР на следующей неделе, сообщил РИА Новости посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.

"Наше представительство Минобороны РФ будет открыто в ЦАР на следующей неделе. Соглашение подписано, через неделю приедет генерал и четыре офицера, будет торжественная церемония", — рассказал Титоренко.

В феврале посол РФ в ЦАР сообщил РИА Новости, что представительство Минобороны России в Центральноафриканской Республике может быть открыто в конце февраля — начале марта этого года, однако планы были отложены из-за распространения коронавируса.
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Армия , Владимир Титоренко , Министерство обороны , РИА Новости , ЦАР
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