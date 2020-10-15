В ЦАР откроют представительство Минобороны РФ

"Наше представительство Минобороны РФ будет открыто в ЦАР на следующей неделе. Соглашение подписано, через неделю приедет генерал и четыре офицера, будет торжественная церемония", — рассказал Титоренко.

В феврале посол РФ в ЦАР сообщил РИА Новости, что представительство Минобороны России в Центральноафриканской Республике может быть открыто в конце февраля — начале марта этого года, однако планы были отложены из-за распространения коронавируса.