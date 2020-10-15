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Россия отправила бронетехнику в ЦАР 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
Россия отправила бронетехнику в ЦАР
Фото: минобороны рф
Таким образом Россия подтвердила свою готовность в содействии сохранению мира, а также помощи в восстановлении вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Это уже третья поставка бронетехники на безвозмездной основе.
Машины БРДМ-2 отличаются высокой проходимостью, отмечается, что ее брони достаточно, чтобы оградить десант от осколков и пуль стрелкового оружия. От того, чем в основном вооружены местные бандиты.
Кроме бронетехники, в ЦАР доставили и гуманитарную помощь. Жители получили различные подарки и сувениры от России, а маленьким центральноафриканцам раздавали мороженое, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее «Федерал Пресс» писал о том, что МЧС России доставит в ЦАР, Конго и Зимбабве гумпомощь. Уточнялось, что всего в страны доставят около 25 тонн помощи.
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Армия , МЧС , РИА ФАН , ФедералПресс , ЦАР
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