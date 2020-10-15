Россия отправила бронетехнику в ЦАР 

Таким образом Россия подтвердила свою готовность в содействии сохранению мира, а также помощи в восстановлении вооруженных сил Центральноафриканской Республики . Это уже третья поставка бронетехники на безвозмездной основе.

Машины БРДМ-2 отличаются высокой проходимостью, отмечается, что ее брони достаточно, чтобы оградить десант от осколков и пуль стрелкового оружия. От того, чем в основном вооружены местные бандиты.

Кроме бронетехники, в ЦАР доставили и гуманитарную помощь. Жители получили различные подарки и сувениры от России, а маленьким центральноафриканцам раздавали мороженое, сообщает «Федеральное агентство новостей».