«Стойкий полдень»: ВВС Германии репетируют ядерную войну

Нидерландах и Bild (Германия). От кого немцы планируют защищаться такими методами? Командование умалчивает. Военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО отрабатывают на учениях защиту территории с применением ядерного оружия. Американское ядерное оружие хранится в Германии, Бельгии Турции , напоминает. От кого немцы планируют защищаться такими методами? Командование умалчивает.

Фото: © AP Photo, Michael Kappeler/Pool © AP Photo, Michael Kappeler/Pool

Если ситуация действительно будет развиваться по самому ужасному сценарию и дело дойдет до ядерной войны, к этому надо быть готовыми. ВВС Германии в настоящий момент совместно с партнерами по НАТО отрабатывают защиту территории альянса с применением ядерного оружия.

По данным информационного агентства DPA, на этой неделе начались секретные учения Североатлантического альянса под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). При этом, в частности, отрабатываются операции истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Местом проведения маневров в этом году стала авиабаза Нёрвених на территории земли Северный Рейн-Вестфалия. Предположительно, именно там будут размещены американские тактические атомные бомбы B61, по неофициальным данным, хранящиеся на базе в Бюхеле (земля Рейнланд-Пфальц).

Одновременно в Бюхеле продолжаются учения «Стойкий страж» (Resilient Guard), где ВВС отрабатывают действия по обороне тамошней авиабазы. По информации бундесвера, там отрабатываются также действия с применением ракетных комплексов Patriot.

Размещенные в Бюхеле водородные бомбы В61 в случае необходимости могут брать на борт, в частности, немецкие самолеты Tornado, чтобы выводить из игры силы противника. Американское ядерное оружие также хранится на территории Бельгии, Турции и Нидерландов.

В нынешних учениях участвуют и боевые самолеты ВВС Нидерландов, Бельгии и Италии.

По словам военных экспертов, в ходе маневров «Стойкий полдень», традиционно проходящих в октябре, отрабатывается, в частности, безопасная доставка американских ядерных боеприпасов от подземных хранилищ до самолетов и их размещение там. Однако в ходе учений полеты будут осуществляться без бомб. Информация по конкретному сценарию учений пока не опубликована.

Сегодня опасность войны, в ходе которой может быть применено ядерное оружие, значительно выросла по сравнению с минувшими 30 годами. Причина — расторжение Договора о РСМД. США с одобрения партнеров по НАТО вышли из него летом 2019 года, утверждая, что Россия уже несколько лет разрабатывает ракеты средней дальности под названием 9М729 (классификация НАТО: SSC-8), нарушая тем самым соглашение.

Начнется ли новая гонка вооружений?

Военные эксперты не исключают, что мир стоит на пороге новой гонки вооружений. США уже работают над новой мобильной ракетной системой наземного базирования, которая во время действия Договора о РСМД была вне закона. Согласно нынешним планам, они должны оснащаться исключительно обычными (то есть неядерными) боеголовками. Но не исключено, что планы будут дополнительно скорректированы.