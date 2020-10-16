«В течение всего дня тяжелые бои шли по всей линии соприкосновения, особенно на южном участке вдоль берега реки Аракс. Противника удалось отбросить. Обе стороны несут потери. Ситуация остается напряженной. Интенсивность огня падает в ночное время», — приводит слова официального представителя Минобороны Армении ТАСС.