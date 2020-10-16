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Армения заявила о тяжелых боях на линии соприкосновения в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 20 минут назад
Азербайджанские вооруженные силы возобновили атаки на трех участках линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В течение всего дня тяжелые бои шли по всей линии соприкосновения, особенно на южном участке вдоль берега реки Аракс. Противника удалось отбросить. Обе стороны несут потери. Ситуация остается напряженной. Интенсивность огня падает в ночное время», — приводит слова официального представителя Минобороны Армении ТАСС.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении контроля над 40 поселениями в Карабахе с начала боевых действий. Он также назвал наиболее приемлемый для Баку путь разрешения карабахского конфликта.
В четверг советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян заявил, что боевые действия, которые проводит Азербайджан в Карабахе, спланировала Турция.
Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Армения не увидела условий от обмена пленными с Азербайджаном.
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Комментарии 1
Армия , Видео , В мире , Войска , Конфликты , Ильхам Алиев , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , МИД , ИТАР-ТАСС
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