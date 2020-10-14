Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ

«Нет. Как было раньше, так и оставим», — сказал он, отвечая на вопрос, собираются ли власти пересматривать соглашение о военной базе.
По его словам, Россия остается стратегическим партнером Киргизии, и власти продолжат развивать тесные отношения с Москвой.
5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников 11 оппозиционных партий, которым не удалось пройти в парламент по итогам выборов 4 октября. Протестующие требовали аннулировать результаты выборов и провести новое голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками. В результате митингующие захватили здание правительства в столице и мэрию Бишкека. Кроме того, они освободили из СИЗО.
Кроме того, они освободили из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его сын Сейитбек Атамбаев является лидером одной из «протестующих» партий «Социал-демократы Кыргызстана», сообщало агентство 24.kg.
9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны. Сегодня глава государства подписал указ о назначении на должность премьер-министра страны Садыра Жапарова.